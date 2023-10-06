Три человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале.
По предварительной информации, в районе дома № 48 столкнулись восемь транспортных средств. Пострадали три человека — один из них находится в тяжелом состоянии.
На месте ДТП находятся скорая помощь, а также сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что утром в пятницу, 6 октября, смертельная авария произошла на внешней стороне МКАД на 97-м километре. По предварительной информации полиции, грузовик наехал на стоящий во второй стороне легковой автомобиль Mitsubishi. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.
Рамблер: главные новости