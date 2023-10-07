Екатеринбургские водители за один день сбили троих детей

В Екатеринбурге за 6 октября автомобилисты совершили ДТП с 6-летним, 13-летним и 17-летним мальчиками. С ушибами и переломами костей детей доставили в лечебные учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

«Первое ДТП произошло на улице Зенитчиков,76. Водитель Subaru при повороте на разрешающий сигнал светофора, сбил 6-летнего пешехода-ребенка, который пересекали проезжую часть с мамой. Ребенка доставили в больницу с ушибом грудной клетки», — сказано в сообщении.

За рулем авто находилась 48-летняя женщина.

Следующая авария случилась по адресу Савкова,41. Мужчина на автомобиле УАЗ при выезде с прилегающей территории наехал на 13-летнего велосипедиста. Несовершеннолетнего доставили в лечебное учреждение с переломом руки. Отечественной машиной управлял 54-летний мужчина.

В третьем ДТП на улице Начдива Васильева,3 пострадал 17-летний подросток на электросамокате, попавший под колеса Hyundai Solaris, который проезжал через нерегулируемый пешеходных переход. Мальчика увезли в больницу с переломом пальца ноги. Водителем автомобиля оказался 31-летний мужчина.