В Екатеринбурге в ДТП погиб человек

"ДТП произошло сегодня в 06:22 (04:22 мск) на улице 8 марта, вблизи дома №212. По предварительной информации, водитель автомашины Ford Focus , <...> не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на опору линии электропередачи и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 26-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир - 29-летний мужчина - доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.