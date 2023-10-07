На Кубани в ДТП пострадали шесть человек

"Сегодня в 08:00 утра в Мостовском районе на автомобильной дороге "подъезд к г. Майкопу" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touran выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Toyota Carina. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых - дети", - говорится в сообщении.