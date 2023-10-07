Школьница погибла в аварии с «Газелью» в Вологодской области

В Вологодской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 13-летняя девочка, сообщает агентство «Вологда Регион» со ссылкой на региональное УМВД России. По данным ведомства, легковушка врезалась в «Газель», которая стояла на обочине. В результате ДТП также пострадали три человека.

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Авария случилась на трассе Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. За рулем легкового автомобиля находился 49-летний мужчина, который допустил наезд на стоящий грузовик с включенной аварийной сигнализацией. Находящаяся в легковушке девочка погибла на месте. Другая пассажирка автомобиля получила серьезные травмы. Еще пострадали двое мужчин, которые были рядом с «Газелью» в момент ДТП.

Водитель легкового автомобиля не пострадал. По факту смертельной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.