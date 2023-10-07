В Чувашии при столкновении двух машин пострадали семь человек

Участниками аварии в Красноармейском районе Чувашии стали Kia Rio и Volkswagen Transporter. В них находились семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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Столкновение произошло в субботу днем на участке дороги Цивильск - Красноармейское - Кюльсирма. За рулем автомобиля Kia Rio была 29-летняя женщина.

"Женщина-водитель получила травмы, в больницу также были доставлены четверо пассажиров этой иномарки - двое взрослых и двое детей, одному из которых год, второму - четыре года", - сообщили в пресс-службе МВД.