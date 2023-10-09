В Химках Mercedes влетел в магазин и загорелся

Автомобиль Mercedes врезался во входную дверь магазина в подмосковных Химках и загорелся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 6:15 мск в поселке Новогорск-клаб.

«По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась», - пояснили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сам водитель серьезно не пострадал, он был отпущен домой врачами после осмотра.

Видеозапись с места ДТП была размещена в Telegram-канале «Осторожно, Москва». На кадрах видно, что пожарные тушат огонь рядом с жилым домом. Судя по видео, автомобиль полностью объят пламенем.