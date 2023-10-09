Под Москвой Mercedes протаранил алкомаркет и загорелся

В подмосковных Химках пьяный водитель за рулем автомобиля Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, авария в Подмосковье произошла утром в понедельник, 9 октября. Тогда водитель иномарки врезался в алкомаркет, который находился на первом этаже жилого дома в ЖК «Новогорск Парк».