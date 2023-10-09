Водитель увернулся от летящего в него колеса прицепа

В Татарстане водитель легкового автомобиля увернулся от летящего в его машину колеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Челны Онлайн».

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Инцидент произошел в Альметьевском районе, недалеко от поселка Нижняя Мактама. На кадрах видно, что от двухосного прицепа, буксируемого внедорожником Mitsubishi Pajero, отвалилось одно из колес и начало прыгать по проезжей части, смещаясь в сторону попутного автомобиля, в котором установлен видеорегистратор. Его водитель быстро сместился на обочину и смог избежать столкновение.