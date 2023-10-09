Полицейские догнали и сбили отказавшегося остановиться мотоциклиста

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте со сбитым полицейской машиной мотоциклистом. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, вечером 8 октября дежурившие возле хутора Гусев сотрудники полиции обратили внимание на быстро двигавшийся мотоцикл без номеров. На требование сотрудников МВД остановиться 46-летний мотоциклист не отреагировал.

Началась погоня, полицейские требовали остановиться, но водитель отказывался подчиниться. Тогда возле хутора Полтава полицейские сбили нарушителя машиной.