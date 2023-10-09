Сильно заниженная Lada не смогла тронуться с места на мокрой дороге

В Челябинске автомобиль «ВАЗ-2107» с заниженной подвеской не смог тронуться и застрял посреди проезжей части. Сотрудники ГИБДД оштрафовали его водителя за несколько нарушений, сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

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На 22-летнего водителя составили четыре административных протокола. Инспекторы выяснили, что автомобиль снят с учета в связи с продажей и на него не оформлена страховка ОСАГО. Кроме того, тонировка стекол ВАЗа не соответствовала установленным нормам, а на стекле присутствовала наклейка «инвалид», помещенная туда без оснований.