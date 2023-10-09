Во Владикавказе ссора на свадьбе закончилась наездом машины на гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что на свадьбе в ресторане «Ветерок» поссорились две компании. Когда конфликтующие вышли на улицу пообщаться, один из участников сел в автомобиль и врезался в стоящих у заведения людей. Во время инцидента пострадали три человека, двое из них остаются в больнице в тяжелом состоянии.
По данным канала, 20-летний водитель отрицает, что врезался в гостей свадьбы намеренно. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего конфликта с наездом.
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