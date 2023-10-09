Ссора на свадьбе закончилась наездом машины на гостей

Отмечается, что на свадьбе в ресторане «Ветерок» поссорились две компании. Когда конфликтующие вышли на улицу пообщаться, один из участников сел в автомобиль и врезался в стоящих у заведения людей. Во время инцидента пострадали три человека, двое из них остаются в больнице в тяжелом состоянии.