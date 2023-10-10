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В Москве на МКАД в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

Автомобиль скорой помощи столкнулся с уборочной техникой на МКАД в Москве, в результате, предварительно, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Скорая попала в ДТП на МКАД, есть пострадавшие
© РИА Новости

ДТП произошло около 03:55 в районе 60-го км МКАД.

"Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с грузовиком (уборочная техника). По предварительным данным, пострадали четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.