Скорая попала в ДТП на МКАД, есть пострадавшие

Автомобиль скорой помощи столкнулся с уборочной техникой на МКАД в Москве, в результате, предварительно, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
ДТП произошло около 03:55 в районе 60-го км МКАД.
"Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с грузовиком (уборочная техника). По предварительным данным, пострадали четыре человека, которые находились в автомобиле скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.