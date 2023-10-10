Тройное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае

Три человека пострадали в тройном ДТП на дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае. Как сообщает «КП-Хабаровск», семь автомобилей столкнулись в условиях плохой видимости из-за дыма от горящей свалки.

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Инцидент произошел на 115 километре трассы. Все автомобили двигались со стороны Приморья в сторону Хабаровска. Первая авария произошла в 5:30 по местному времени (22:30 прошлого дня по московскому времени). Мужчина за рулем Toyota решил проехать задымленный участок на большой скорости. Внезапно перед ним из дыма появилась фура Volvo, водитель которой решил поехать медленнее — машина врезалась в прицеп. В результате в больницу доставили водителя и пассажира легкового автомобиля.

Через несколько минут в 100 метрах от первого ДТП произошла вторая авария — столкнулись два грузовика. События развивались схожим образом — фура въехала в другую, которая двигалась спереди в попутном направлении на меньшей скорости. Обошлось без пострадавших.

Еще через несколько минут случилось третье ДТП. Легковой автомобиль попал в зону ограниченной видимости, и водитель решил сбросить скорость, тогда как едущий сзади грузовик ехал быстрее. Он ударил иномарку сзади, а в фуру следом въехала другая легковушка. Пострадал водитель последней машины.