Пьяный полицейский сбил человека в подмосковном Волоколамске

В подмосковном Волоколамске предъявили обвинение помощнику участкового ОМВД России по Волоколамскому округу по факту смертельного ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

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Рано утром 6 октября 2023 года полицейский управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте ДТП от открытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемого задержали по горячим следам и доставили в следственный отдел Волоколамска. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").