Появилась видеозапись ДТП, в котором пострадал грудной ребенок

Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором пострадал грудной ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы, который показал запись аварии.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на юго-востоке столицы на Самаркандском бульваре. 44-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, наехала на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина после столкновения устояла на ногах, коляска завалилась на бок.