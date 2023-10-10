Звезда «Дома-2» попала в аварию вместе с тремя детьми

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (до замужества — Колисниченко) попала в аварию вместе с тремя детьми. Видео с места происшествия она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Многие подписчики участницы телешоу возмутились ее манерой вождения и заявили, что ей следовало быть более аккуратной при вождении.

© Lenta.ru

Салибекова опубликовала в профиле видео, на котором видна дымящаяся машина.

«Не доехали на отдых», — подписала она публикацию.

В сторис она также показала автомобиль, оказавшийся в кювете. Звезда «Дома-2» добавила, что с ней и детьми все хорошо.

«Спасибо большое, дорогие, что переживали и написали! Очень ценно!» — обратилась она к подписчикам.

При этом незадолго до ДТП она опубликовала в сторис видео, снятое за рулем. Из-за этого в комментариях многие обвинили звезду «Дома-2» в неаккуратном вождении.

«Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, (...) зато телефон в руках», «Отберите у этой женщины права! Никакого опыта вождения, одни кривляния за рулем», «Юль, ну зла на вас не хватает», — высказались они.

В апреле стало известно, что на северо-востоке Москвы в аварию попал телеведущий Дмитрий Дибров. Сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал.