Машина перевернулась на крышу на Алтуфьевском шоссе

Автомобиль такси столкнулся с маршруткой на Вертолетной улице в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

ДТП произошло около 8:00 мск. По предварительной информации, пострадали водители, а также пассажиры, количество которых уточняется. На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 11 октября на Алтуфьевском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и перевернулся на крышу в районе дома № 56г. В Дептрансе Москвы подчеркивали, что инцидент не затруднил движение в районе. О пострадавших в инциденте не сообщалось.