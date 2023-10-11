$99.93-1.42105.69-1.35

На Камчатке произошло несколько массовых ДТП из-за гололедицы

На Камчатке из-за льда, образовавшегося на дороге, десятки машин вылетели с трассы в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Kamchatka Life и публикует видеозаписи последствий ДТП.

Десятки машин вылетели в кювет из-за льда на дороге
© Газета.Ru

На одном из роликов с объездной дороги вокруг Петропавловска-Камчатского видны более десятка машин с включенной аварийной сигнализацией, находящихся вне дорожного полотна на опушке леса.

Один из автомобилей опрокинулся на бок, еще на нескольких видны следы столкновения. Очевидцы сообщают, что на трассе образовалась большая пробка. О пострадавших не сообщается. Еще три автомобиля свалились в кювет на трассе Елизово — Паратунка.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости