Десятки машин вылетели в кювет из-за льда на дороге

На Камчатке из-за льда, образовавшегося на дороге, десятки машин вылетели с трассы в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Kamchatka Life и публикует видеозаписи последствий ДТП.

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На одном из роликов с объездной дороги вокруг Петропавловска-Камчатского видны более десятка машин с включенной аварийной сигнализацией, находящихся вне дорожного полотна на опушке леса.