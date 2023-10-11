Школьник угнал и разбил машину директора охранной фирмы

Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора охранной компании и разбил его через пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала директор компании Алексей прибирался в салоне служебного автомобиля Renault, а когда закончил, забыл сумку со своими вещами на капоте. Когда вспомнил и вернулся — в ней уже не было ключей. Тогда он поехал на личной машине в офис за дубликатом.

Пока Алексей решал проблему, за руль Renault сел школьник Сема из соседнего дома. Не проехав и трех километров, он врезался в дерево на скорости 117 км/ч. Прохожий заметил, как из разбитой машины с наклейками ГБР вылезает подросток, и тут же позвонил в охрану.