В Коктебеле водители избили лихача за опасные маневры на дороге

Водители избили автохама на заправке в Коктебеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Отмечается, что водитель-лихач агрессивно вел себя на дороге по отношению к другим участникам движения. Но в какой-то момент свернул на заправку. Следом за ним на АЗС заехала машина с мужчинами, которых он «подрезал». Из нее вышли трое, мирный диалог с автохамом не получился: его повалили и избили кулаками.