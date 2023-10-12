На юге Москвы на МКАД автомобиль врезался в дорожное ограждение

В районе Бирюлево Восточное произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На внутренней стороне 29-го километра МКАД автомобиль врезался в ограждения дорожных работ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла после развязки с Липецкой улицей. На месте происшествия работают оперативные службы города.

В настоящее время в районе ДТП затруднено движение, автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и искать объездные пути. Все обстоятельства и причины аварии, а также информация о пострадавших уточняется, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».