В Ростовской области в ДТП погибли три человека

"Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением водителя 1974 года рождения. В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Hyundai Accent, водитель автомобиля Hyundai Elantra, пассажирка автомобиля Hyundai Elantra 2003 года рождения", - говорится в сообщении.