Пассажир такси напал на водителя и угнал его машину

В Оренбурге пассажир такси с ножом напал на водителя и угнал его машину
Пассажир напал на водителя такси с ножом в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.
«В отдел полиции обратился таксист с сообщением о попытке угона автомобиля. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в утреннее время на улице Коммунаров мужчина совершил нападение на таксиста и, угрожая ножом, отобрал автомобиль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. После этого скрылся. Позже, полицейские задержали угонщика. Заведено уголовное дело, мужчине грозит 12 лет лишения свободы.
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