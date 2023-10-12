Пассажир такси напал на водителя и угнал его машину

«В отдел полиции обратился таксист с сообщением о попытке угона автомобиля. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в утреннее время на улице Коммунаров мужчина совершил нападение на таксиста и, угрожая ножом, отобрал автомобиль», — говорится в сообщении.