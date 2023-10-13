Пьяный водитель Range Rover устроил ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель на Range Rover въехал в « Ладу ». Водитель отечественной легковушки выжил, но получил тяжелые травмы.

«Инцидент произошел 6 часов утра 13 октября. Нетрезвый 32-летний водитель Range Rover ехал по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В определенный момент он въехал в ВАЗ-2109, который остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом», — сообщили в отделе пропаганды свердловского УГИБДД .

В результате аварии тяжелые травмы получил 52-летний водитель «Лады» — его зажало в салоне машины. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС, вызволили мужчину и передали медикам скорой помощи. Сейчас он находится на лечении в горбольнице №1. На виновника ДТП завели уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.