В Подмосковье пьяный водитель повредил десять автомобилей и врезался в столб

Сотрудники полиции задержали водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей в подмосковном поселке Отрадное, а потом врезался в столб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения. Правонарушитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия. Им оказался житель города Кашира 1997 года рождения", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанного полицейские составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). По данному факту проводится проверка.