В Барнауле водитель наехал на остановку с людьми, есть жертвы
В Барнауле водитель за рулем иномарки въехал в остановку общественного транспорта, на дожидались автобуса люди. Как сообщает «МВД-Медиа», в результате аварии погиб 68-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.
Инцидент произошел в 16:49 по местному времени (12:49 мск). По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на остановку возле гостиницы «Барнаул» на проспекте Строителей. На месте работают несколько экипажей ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает amic.ru со ссылкой на городское управление Госавтоинспекции, в аварии получили ранения еще пять женщин. В Минздраве Алтайского края уточнили, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. В ГИБДД подчеркивали, что признаков опьянения у водителя нет.