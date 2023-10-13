В Барнауле водитель наехал на остановку с людьми, есть жертвы

В Барнауле водитель за рулем иномарки въехал в остановку общественного транспорта, на дожидались автобуса люди. Как сообщает «МВД-Медиа», в результате аварии погиб 68-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.

Инцидент произошел в 16:49 по местному времени (12:49 мск). По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на остановку возле гостиницы «Барнаул» на проспекте Строителей. На месте работают несколько экипажей ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.