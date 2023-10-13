Стоявший на ручнике автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва в Дагестане

Стоявший на ручнике автомобиль с пассажирами рухнул со стометрового обрыва в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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По данным канала, водитель машины остановился на обочине горной дороги, чтобы сходить в туалет — транспорт он поставил на ручной тормоз. Вместе с ним с переднего сиденья вышел еще один пассажир, а три человека остались в салоне.

После этого автомобиль скатился с трассы и упал с обрыва. Один из пассажиров получил незначительные травмы, другой совсем не пострадал, а третьему — 62-летнему мужчине — врачи помочь не смогли.

Одна из возможных причин аварии — неисправный тормоз.