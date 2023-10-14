В Екатеринбурге водителя преследовали больше десяти экипажей ДПС

В районе ВИЗа в Екатеринбурге инспекторы ДПС устроили погоню за водителем. В преследовании автомобиля участвовало больше десяти экипажей ДПС. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На ВИЗе 12 машин ДПС гоняется за каким-то нарушителем. Что натворил непонятно, но количество полицейских машин с мигалками впечатляет», — поделился с URA.RU очевидец погони.

Известно также, что полицейские применяли табельное оружие, чтобы остановить автомобиль.

По сообщению очевидцев с соцсетях, нарушитель был остановлен в районе одного из ТЦ на ВИЗе. Что стало причиной погони не известно.