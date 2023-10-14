В результате ДТП на проспекте Мира загорелся автомобиль

На проспекте Мира в районе дома № 104 в Москве столкнулись две машины, в результате этого одна из них загорелась. На месте работают оперативные службы, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего уточняются, — уточнили в дептрансе.

Движение в сторону центра затруднено. Ведомство рекомендует выбирать пути объезда.

Источник «Вечерней Москвы» сообщил, что пострадавших в результате аварии нет. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Утром 14 октября водитель въехал в стоявший автомобиль и пешехода на 99-м километре МКАД. Состояние пострадавшего уточняется.

Ночью того же дня несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МСД. ДТП произошло на шоссе Энтузиастов, 29. Движение в районе происшествия не затруднено.