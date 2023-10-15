В Хабаровске внедорожник протаранил «скорую»: пострадали пациент и фельдшер

Машина скорой помощи стала участницей ДТП с внедорожником Toyota Land Cruiser в Хабаровске. Известно, что в этот момент медицинский автомобиль вез в больницу пожилую горожанку.

«Бабушку везли в больницу, когда со "скорой" столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара медмашина завалилась на бок, пенсионерка получила травму позвоночника, фельдшер - ушибы лица. Пострадавшую госпитализировали, медработник лечится амбулаторно», - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края.

Местная полиция добавляет, что 36-летний водитель внедорожника не пропустил «скорую» при повороте. Последняя двигалась с включённой свето-звуковой сигнализацией. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств ДТП.