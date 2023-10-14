Mercedes-Benz разбил в краш-тесте сразу два электромобиля

Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем, который провел публичный краш-тест сразу двух своих электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В ходе испытаний автопроизводитель смоделировал реальную аварию, столкнув лоб в лоб с 50-процентным перекрытием хетчбэк EQA и кроссовер EQS. После удара системы обоих электромобилей продемонстрировали надежность: высоковольтная тяговая батарея и обычный аккумулятор остались целыми, а электросистемы машин автоматически обесточились.