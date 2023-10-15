В Москве потушили загоревшийся на проспекте Мира автомобиль

Вечером 14 октября на проспекте Мира в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в МЧС России, пожарные полностью потушили возгорание за несколько минут. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.