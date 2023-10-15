В Москве потушили загоревшийся на проспекте Мира автомобиль
Вечером 14 октября на проспекте Мира в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили в МЧС России, пожарные полностью потушили возгорание за несколько минут. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте в Москве, в районе развязки с Новорязанским шоссе, произошло возгорание автомобиля. До этого Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился в подмосковных Химках. Водитель в результате аварии не пострадал.