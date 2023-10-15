Свердловчанка выехала на встречку и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 43-летняя водитель Opel во время движения отвлеклась на телефон, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ, в котором находился ребенок. В аварии пострадали владелец отечественной машины и несовершеннолетний пассажир, сообщили в региональном УГИБДД.

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«Водитель Opel, женщина 1980 года рождения не обеспечила постоянный контроль за управлением авто, выехала на встречную полосу движения, в результате чего допустила столкновение со встречной автомашиной ВАЗ 21110, под управлением мужчины 1990 года рождения. В аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной машины», — сказано в сообщении. Женщина отметила, что отвлеклась на телефон.

На водителя Opel завели дело об административном правонарушении. Мужчину, который был за рулем ВАЗ, также накажут, но за нарушение правил перевозки детей. Ребенок в момент аварии находился на переднем сиденье в пластиковом каркасе от бустера.