В Свердловской области водитель сбил пешехода и выкинул труп в канаву

В Туринском районе (Свердловская область) 12 октября 40-летний водитель сбил 54-летнего мужчину, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

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«В селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице Свердлова, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сказано в сообщении.

Однако позже сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, а затем и водителя, который дал признательные показания.

Автомобилистом оказался 40-летний житель Коркинского. Он рассказал, что направлялся на работу на своем автомобиле ВАЗ-211124, но из-за плохой видимости не заметил лежащего на дороге человека и наехал на него. После ДТП он убрал пешехода с проезжей части и уехал с места происшествия.