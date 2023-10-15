Самокатчик врезался в полицейский автомобиль в Москве

В Москве водитель самоката врезался в служебный полицейский автомобиль, сообщает «360» со ссылкой на источник. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным «360», ДТП произошло на Севанской улице в столичном районе Царицыно. Человек на электросамокате врезался в полицейский автомобиль марки Renault. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести месяцам исправительных работ местную жительницу, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на электросамокате на тротуаре. Также суд взыскал с нее один миллион рублей морального вреда и 381 910 рублей материального ущерба.

До этого сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло днем 28 августа на Черноморском бульваре. Шестилетнего пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.