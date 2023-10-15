Поезд сбил 15-летнего подростка на западе Москвы, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram. Пострадавший скончался на месте, следователи возбудили уголовное дело.

Днем 13.10.2023 поступило сообщение о том, что пассажирским поездом сообщением «Нара (Наро- Фоминск) — Москва» на 13 км остановочного пункта «Мещерская» Киевского направления Московской железной дороги травмирован подросток, — говорится в сообщении.

По данным управления СК, молодой человек перебегал железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. На месте происшествия провели проверку, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что товарный поезд в Алтайском крае сбил 16-летнего подростка. ЧП произошло в ночь на 1 октября. Юноша остался жив и был доставлен в больницу.