В ДТП в Калужской области пострадали восемь детей

В дорожно-транспортном происшествии в Калужской области пострадали 10 человек, включая восемь детей, заявила пресс-служба регионального управления МВД.

Происшествие произошло на шестом километре трассы Р-132. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с машиной Peugeot Boxer.

«В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: восемь несовершеннолетних и двое взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в региональном управлении МВД.