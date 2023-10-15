В Москве в ДТП попала раритетная Ferrari 1967 года
Раритетная Ferrari 365 GT 2+2 1967 года попала в ДТП в Москве. Пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в районе «Москвы-Сити», на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.
Владелец Ferrari, по данным канала, выезжал на поворот. Водитель другой машины предположительно отвлекся, после чего врезался в уникальный автомобиль.
Ранее сообщалось, что в столице столкнулись Ferrari и джип Lexus. Водитель внедорожника при совершении маневра не заметил спорткар, в результате произошло столкновение.
Напомним, что цена автомобилей марки Ferrari, в зависимости от года выпуска, сохранности, наличия «звездных» владельцев составляет от $80 тыс. (7,7 млн рублей) до $800 тыс. (77 млн рублей).
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