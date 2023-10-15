В Москве в ДТП попала раритетная Ferrari 1967 года

Раритетная Ferrari 365 GT 2+2 1967 года попала в ДТП в Москве. Пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в районе «Москвы-Сити», на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.

Владелец Ferrari, по данным канала, выезжал на поворот. Водитель другой машины предположительно отвлекся, после чего врезался в уникальный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в столице столкнулись Ferrari и джип Lexus. Водитель внедорожника при совершении маневра не заметил спорткар, в результате произошло столкновение.