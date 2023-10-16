В Алтайском крае в ДТП с маршруткой пострадали три человека

"Сегодня около 7 часов (03:00 мск) в Зональном районе Алтайского края в районе поселка Октябрьский произошло столкновение маршрутного микроавтобуса, перевозившего граждан по маршруту Октябрьское - Зональное - Бийск, и автомобиля "Тойота Корона". За медицинской помощью обратились трое граждан, в том числе подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении.