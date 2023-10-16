В ХМАО в ДТП погиб пассажир вылетевшей в кювет машины

«На проспекте Нефтяников в городе Когалым 29-летний водитель „Газ“ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги. В результате ДТП 41-летний пассажир», — указано в публикации.