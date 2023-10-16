В Приморье туристический автобус съехал в кювет

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС. Известно о двоих погибших.

"По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на место происшествия выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также в Хасанский район, где произошла авария, направлены сотрудники прокуратуры.