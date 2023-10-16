Число пострадавших после опрокидывания туристического автобуса в Приморском крае возросло до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Известно, что в результате ДТП в Приморье жертвами стали два человека.

«По предварительным данным, еще 40 человек пострадали», — уточнил источник агентства.

Известно, что автобус с российскими туристами следовал из Китая.

Всего в салоне находился 51 человек.

В прокуратуре пояснили, что автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, перевернулся, так как водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На месте работают спецслужбы.