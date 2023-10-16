На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд
В Саратовской области на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и легковой машины. Об этом заявил в Telegram-каналеначальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
В результате инцидента погиб один человек. Также сообщается, что еще один пострадал.
По словам Юрина, сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло ЧП, поступило в службу «112» в 9.38 (8.38 мск).
«В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина», - говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали. Также Юрин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.
В минувшую среду автомобиль такси столкнулся с маршруткой на Вертолетной улице в Люберцах. ДТП произошло около 8:00 мск. Пострадали водители, а также пассажиры.
До этого три человека пострадали в тройном ДТП на дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае. Семь автомобилей столкнулись в условиях плохой видимости из-за дыма от горящей свалки. Инцидент произошел на 115 километре трассы. Все автомобили двигались со стороны Приморья в сторону Хабаровска.