На переезде под Саратовом столкнулись легковая машина и поезд

В Саратовской области на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и легковой машины. Об этом заявил в Telegram-каналеначальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

В результате инцидента погиб один человек. Также сообщается, что еще один пострадал.

По словам Юрина, сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло ЧП, поступило в службу «112» в 9.38 (8.38 мск).

«В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина», - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали. Также Юрин подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

В минувшую среду автомобиль такси столкнулся с маршруткой на Вертолетной улице в Люберцах. ДТП произошло около 8:00 мск. Пострадали водители, а также пассажиры.