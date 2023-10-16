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Автобус с пассажирами взорвался на трассе в Узбекистане

Автобус Isuzu, работающий на газе, взорвался в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики. Инцидент произошел на трассе Карши - Бухара.

Автобус с пассажирами взорвался на трассе в Узбекистане
© Газета.Ru

«В результате происшествия четыре человека получили травмы и были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

В момент взрыва в автобусе находились 24 человека, им была также оказана амбулаторная и психологическая помощь. О том, что стало причиной взрыва автобуса, не сообщается.

Отмечается, что 70% автотранспорта в Узбекистане работает на природном газе. В стране часто происходят взрывы автобусов и автомобилей из-за неправильной эксплуатации и обслуживания такого оборудования.

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