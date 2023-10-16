Крупное ДТП произошло на Карамышевской набережной

Несколько автомобилей столкнулись на Карамышевской набережной. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного транспортного средства в городском округе Мытищи