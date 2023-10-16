В Забайкалье три человека погибли в ДТП на федеральной трассе

"По предварительным данным, 16 октября в 14:56 (08:56 мск) на ФАД "Амур" "Чита - Хабаровск" на 597-м км в Могочинском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Mazda Capella и Renault Duster. В результате три участника ДТП погибли", - сказали в пресс-службе.