Пьяный водитель без прав врезался в старейший драмтеатр России

Нетрезвый водитель за рулём автомобиля Volkswagen в Ярославле не справился с управлением и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова на одноимённой площади. Причём нарушитель серьёзно превысил скоростной режим, сообщили в областном Управлении МВД.

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Сначала машина наехала на два пролета дорожного ограждения, задела стойку дорожных знаков, после чего столкнулась со зданием старейшего в России драматического театра. В отношении пьяного лихача составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений.