Три человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Мытищах

«Сегодня в 18:00 у дома на Волковском шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель маршрутного такси Iveco совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы», – говорится в сообщении.