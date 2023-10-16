Три человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Мытищах
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Мытищи, где в результате столкновения маршрутки и автобуса три человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Сегодня в 18:00 у дома на Волковском шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель маршрутного такси Iveco совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.