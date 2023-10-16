В Мытищах автобус столкнулся с маршруткой

Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах 16 октября, пострадали три человека. Об этом сообщается на странице областного главка МВД РФ в соцсетях.

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Уточняется, что ДТП произошло в 18:00 у одного из домов на Волковском шоссе.

«По предварительной информации, водитель, управляя маршрутным такси Iveco, совершил попутное столкновение с автобусом «ПАЗ». В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы», — сказано в публикации.

В МВД добавили, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в понедельник, как писала «Парламентская газета», в Хасанском районе Приморского края туристический автобус потерял управление и съехал в кювет, в результате погибли два человека. Позже в минздраве региона уточнили, что при ДТП пострадали 30 человек, из которых 29 госпитализировали.